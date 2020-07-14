أخبار مصر | قيادي بنقابة المهندسين: تشكيل هيئة المكتب "غير قانوني"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بنقابة المهندسين: تشكيل هيئة المكتب "غير قانوني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد خضر، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: إن الاجتماع الذي عقده هاني ضاحي، النقيب السابق، أمس الاثنين، غير قانوني، لأنه يخالف حكم القضاء الإداري، لافتا إلى أن الاستشكال على قرار المحكمة لا يوقف التنفيذ وبالتالي فأن تشكيل هيئة المكتب غير قانونية.

وأكد في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه لا بد أن يسود القانون وحكم المحكمة "والإ هنبقي في غابة"، موضحا ضرورة تنفيذ حكم القضاء الإداري ورد الحق لأصحابه وتنفيذ إدارة الجمعية العموميه بتمكين ممثليهم.