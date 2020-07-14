أخبار مصر | قيادي بنقابة المهندسين: تشكيل هيئة المكتب "غير قانوني"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قيادي بنقابة المهندسين: تشكيل هيئة المكتب "غير قانوني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس محمد خضر، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: إن الاجتماع الذي عقده هاني ضاحي، النقيب السابق، أمس الاثنين، غير قانوني، لأنه يخالف حكم القضاء الإداري، لافتا إلى أن الاستشكال على قرار المحكمة لا يوقف التنفيذ وبالتالي فأن تشكيل هيئة المكتب غير قانونية.
وأكد في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه لا بد أن يسود القانون وحكم المحكمة "والإ هنبقي في غابة"، موضحا ضرورة تنفيذ حكم القضاء الإداري ورد الحق لأصحابه وتنفيذ إدارة الجمعية العموميه بتمكين ممثليهم.
تطورات جائحة كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،