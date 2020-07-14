أخبار مصر | غدًا.. استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بمكاتب التأهيل الإجتماعي، غدا الأربعاء، في 220 مكتبا.

وشددت القباج، على توفير الدعم الكامل لها وإتباع الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا، وتوفير الكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، وذلك على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة.

وفي وقت سابق كانت القباج أعلنت عن تعليق العمل بمكاتب التأهيل، لمنع إنتشار جائحة كورونا. وأوضحت القباج، أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور. Advertisements وأكدت الوزيرة، إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة.