أخبار مصر | غدًا.. استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر غدًا.. استئناف العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بمكاتب التأهيل الإجتماعي، غدا الأربعاء، في 220 مكتبا.
وشددت القباج، على توفير الدعم الكامل لها وإتباع الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا، وتوفير الكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، وذلك على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة.
وفي وقت سابق كانت القباج أعلنت عن تعليق العمل بمكاتب التأهيل، لمنع إنتشار جائحة كورونا.
وأوضحت القباج، أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور.
وأكدت الوزيرة، إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة.
ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الإقتصادي لهم، أيضًا توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، وخلق وعي مجتمعي داعم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية لتشملهم.
كما أكدت تقديم مساعدات نقدية للأفراد التي تعاني من الفقر الشديد أو التى لا تستطيع أن تعمل أو تنتج ولديهم عجز كلي أوإعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.
وقالت: إن الوزارة قامت بتشغيل وتفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة https:rdis.moss.gov.egrdis، حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارات من ١٥ يوليو الجاري.
وتابعت: تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣١حتى ٣١٨، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦٢٠ والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة، وضرورة التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لإستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل.