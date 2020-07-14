أخبار مصر | عضو "الأعلى للمهندسين": تشكيل هيئة مكتب النقابة "باطل"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو "الأعلى للمهندسين": تشكيل هيئة مكتب النقابة "باطل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد النمر، عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين: إن ما نراه في الفترة الحالية "غريب" ولا بد من تنفيذ حكم القضاء الإداري بتمكين الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين العامة التي أجريت بتاريخ 23 فبراير 2018 على مستوى الشعب -التجديد النصفي- وأعلنت نتيجتها بتاريخ 27 فبراير من الشهر نفسه.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن النقيب العام للمهندسين مصمم على عدم تنفيذ الحكم ومخالفة القانون، مضيفا أن تشكيل هيئة المكتب باطل "من بني علي باطل فهو باطل" ولابد من محاسبه الفاعل لعدم إحترامه القوانين.

وتابع أن استدعاء الشرطة بمداخل النقابة أمر غير مقبول على الإطلاق من جموع المهندسين.

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وأوضح أن البلد تمر حاليا بفترة تحديات داخلية وخارجية ولا تتحمل تصرفات هوجاء ومخالفه للقانون، مشيرا إلي أن مايفعله المسئولين في نقابة المهندسين حاليا ضد مصلحة وسياسة البلد ومصلحة جموع المهندسين.

وتسائل: لمصلحة من يتم فعل ذلك وتشكيل هيئه المكتب والتعنت حول الناجحين وعدم قبول تمكينهم؟، كما تسائل أين وزير الري من أفعال المسئولين في نقابة المهندسين؟.

أطلق مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، خدمة تلقي الشكاوى عبر رقم «واتس أب» لأول مرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين في طريقة تقديم الشكوى، والعمل على خطة تطوير مكتب الشكاوى بما يتوافق مع التقنيات الحديثة، والاستفادة منها لتحسين منظومة تلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان.