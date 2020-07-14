شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، نتيجة مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين لعام 2020 والتي كان قد أعلن عنها «أون لاين»خلال شهر رمضان الماضي بمبادرة منه وتحت رعايته.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه فور الإعلان عن المسابقة توافدت فيديوهات المتسابقين من الطلاب والطالبات والخريجين على مستوي الجمهورية، وتم تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة المتخصصين والقراء وممثلين للأزهر ووزارة الأوقاف، ضمت: الدكتور عبدالله التطاوي، مساعد رئيس الجامعة للشئون الثقافية، والدكتور عبدالكريم إبراهيم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، وفضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والدكاترة محمد أحمد عيسوى، وسعد عبدالرحيم، ورامى أحمد، ومحمد القاسمى.

وأضاف الدكتور الخشت، أن اللجنة فحصت كافة أعمال المتسابقين، وقدمت نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التي منحها كل عضو حيث تم جمع الدرجات وأخذ المتوسطات، وذلك بعد مراجعتها لغويا والفحص من المنظور الفني الدقيق في علم القراءات.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة قررت زيادة عدد الفائزين من الطلاب ليكونوا ٣٠ طالبا ومن الخريجين 19 فائزا وذلك بدلاً من أول عشرة متنافسين كما كان مقررا، مشيراً إلى أنه سيتم منح الفائز الأول لكل من الطلاب والخريجين عشرة آلاف جنيه لكل منهما، والثاني خمسة آلاف جنيه، والثالث ثلاثة آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزين من الرابع حتى العاشر على الف جنيه، وباقي الفائزين على جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم بالإضافة إلى شهادة تقدير من جامعة القاهرة. وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سيتم تحديد موعد توزيع شهادات التقدير وتكريم الفائزين مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأكد الدكتور الخشت، أن المسابقة هدفها تقديم جيل جديد من القراء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين دون تقليد، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جاذب ومتميز، مشددا على أن التجربة الفعلية أثبتت أن شباب مصر يمتلكون الموهبة في القراءة الماهرة للقرآن الكريم ولا يحتاجون سوي الفرصة للتعبير عن أنفسهم وهو ما أتاحته جامعة القاهرة، عندما استجابنا للمطالبات بأن لا تقتصر المسابقة على طلاب الجامعة فقط بل تشمل كافة طلاب الجامعات والخريجين ايضا.

Advertisements