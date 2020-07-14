شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لدراسة توسعة وتطوير ورصف طريق «بنها- المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بوضع خطة عاجلة لدراسة توسعة وتطوير ورصف طريق بنها -المنصورة على الرياح التوفيقى باعتباره طريقا حيويا مهما يربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، ويمر عليه يوميًا عدد كبير من السيارات والمركبات لنقل المواطنين بين المحافظتين.

ووجه «الهجان» ببحث إمكانية توسعة هذا الطريق وتطويره ورفع كفاءته والعمل على تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن بما لا يؤثر على المجرى المائي، للقضاء نهائيا على الحوادث به، وتيسير حركة السيارات عليه تسهيلا على المواطنين المسافرين يوميا على هذا الطريق، وطالب المسؤولين بالهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير ورفع كفاءة الطرق المارة بمحافظة القليوبية كالطريق الإقليمي وغيره من الطرق الرئيسية التي تربط بين محافظة القاهرة والقليوبية وباقي محافظات الدلتا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندسين محمد أبوالسعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، بلال عبدالقادر، مدير عام ري القليوبية، خالد محمود توفيق، مفتش ري بحري القليوبية، فوزى خاطر، مدير هندسة ري كفر شكر، وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، لدراسة توسعة وتطوير ورصف طريق بنها- المنصورة على الرياح التوفيقى.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، خطة مديرية الري لإعادة تأهيل 7 ترع بنطاق المحافظة بطول 56 كيلومترًا، حيث تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه، والتى من بينها تأهيل ترعة السبيل من الفم للنهاية بمدينة طوخ وكذلك تأهيل ترعة الجانبية اليسرى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر في المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم وتأهيل ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر في المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة البرثومية بمدينة طوخ في المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389كم زمام هندسة ري بنها وكذلك تأهيل ترعة كشمير اليمنى زمام هندسة ري شبرا في المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.

يذكر أن مشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

Advertisements