شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال تخطيط شوارع العاصمة ويكافئ عامل نظافة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة تفقدية بمدينة شبين الكوم، تفقد خلالها أعمال تخطيط شوارع مدينة شبين الكوم، وكذا أعمال التجميل والتطوير بميدان كوبري مبارك، كما تفقد ميدان عمر أفندي وعدد من اعمال التطوير التي تتم بالعاصمة.

وشدد محافظ المنوفية على رئيس حي غرب بضرورة المتابعة الجيدة والمستمرة لأعمال التطوير ومتابعة إنارة الميادين بشكل دوري، وأكد على أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير وتجميل مداخل وميادين مراكز وقرى المحافظة وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالي للميادين العامة ولإيجاد متنفس حضارى للمواطنين، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بدءاً بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضارى للمحافظة.

وخلال الجولة، كافئ المحافظ، أحد عمال النظافة لالتزامه وإخلاصه وتفانيه في عمله. جدير بالذكر أنه قد سبق وتم الانتهاء من ( 6) ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرهم وتحديثهم بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية وذلك بالمشاركة المجتمعية.