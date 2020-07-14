شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور أسئلة الألماني والفرنسي للثانوية العامة.. و«التعليم» تضبط المتورطين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، صورًا لأسئلة امتحان اللغة الفرنسية والألمانية بالثانوية العامة، وتداولت الإجابات بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة.
وتمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوصول إلى هوية الطلاب المسؤولين عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الثانية في الفرنسية والألمانية، حيث إن الطلاب يؤدون الامتحان في إحدى لجان محافظة أسيوط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر تداول صور أسئلة الألماني والفرنسي للثانوية العامة.. و«التعليم» تضبط المتورطين بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.