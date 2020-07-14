شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور أسئلة الألماني والفرنسي للثانوية العامة.. و«التعليم» تضبط المتورطين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، صورًا لأسئلة امتحان اللغة الفرنسية والألمانية بالثانوية العامة، وتداولت الإجابات بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة.

وتمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوصول إلى هوية الطلاب المسؤولين عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الثانية في الفرنسية والألمانية، حيث إن الطلاب يؤدون الامتحان في إحدى لجان محافظة أسيوط.