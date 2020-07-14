شكرا لقرائتكم خبر عن لحالات أورام العظام المستأصلة.. اعرف شروط الكشف الطبى لقيادة سيارة مجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الصحة والسكان، عدد من الضوابط والإجراءات لتوقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة ممن استأصلوا عظام وتم إجراء تركيب مفصل تعويضى، ويرغبوا فى قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للقرار رقم 406 لسنة 2020 الذى نشر فى الجريدة الرسمية ، يحق لحالات أورام العظام التى تم استئصالها وترکیب مفصل أورام تعویضی الها، قيادة سيارة مجهزة بالشروط الآتية:-

أن يكون قد مضى على الجراحة مدة لا تقل عن ( 6 ستة أشهر، لبيان مدى استقرار الحالة الصحية . أن يكون هناك ضعف مؤثر بعضلات أو أعصاب الطرف . أن تكون الحالة الصحية العامة للمتقدم جيدة مع عدم وجود ثانويات أو ارتجاع بالورم .

وفي هذه الحالات يلتزم المتقدم بتقديم التقارير والأبحاث الطبية الآتية وهى:

مسح ذرى على العظام . آشعة مقطعية على الصدر . تحليل العينة الباثولوجية للورم . تتولى اللجنة الطبية فحصها ، ويتم حفظها بملف المتقدم .

ونص القرار الذى رقم 406 لسنة 2020 على:" أن يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فيما نصت المادة الثانية منه على أن يلغى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه ، وكل ما يخالف أحکام اللائحة المرفقة من قرارات".