شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر الشرطة النسائية تساهم فى تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عناصر الشرطة النسائية، التابعة لمديرية أمن الجيزة، بمحيط المدارس التى تشهد امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، لتنظيم دخول الطالبات، والتصدى لأى أعمال تساهم فى الغش، بالإضافة إلى مساعدة الطالبات فى تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا، خلال الدخول والخروج من لجان الامتحان.

وتشارك عناصر الشرطة النسائية، فى تأمين امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول، ضمن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المدارس التى تشهد امتحانات، لمنع تجمهر أولياء امور الطلاب أمام المدارس، ومواجهة أى عمل من شأنه تعطيل سير الامتحانات.

وتوافد الطلاب على مدارس محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مرتدين الكمامات الطبية، وملتزمين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد