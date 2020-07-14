شكرا لقرائتكم خبر عن 20 رحلة لألمانيا والهند ولندن وباريس وروما وميلانو تغادر مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، 20 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفة لنقل حوالى 1490 راكبا.

وحسب مصادر مطلعة بالمطار فإن الرحلات، قد غادرت إلى كلا من نيودلهى فرانكفورت لندن باريس فيينا ميلانو روما لارناكا الكويت مسقط جدة أسطنبول واليمن.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.