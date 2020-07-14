شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية تدعم إعادة تشغيل القطاع فى جزر الكنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى بزيارة رسمية إلى جزر الكنارى للاعتراف بإعادة فتح الوجهة والخطوات التى اتخذتها السلطات المحلية للحفاظ على سلامة كل من الزوار والعاملين فى مجال السياحة، مع إعادة تشغيل القطاع.

رافق الأمين العام وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانى Reyes Maroto وعقدوا عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع قادة القطاعين العام والخاص.

والتقى وفد المنظمة برئيس جزر الكناري Ángel Víctor Torres ووزيرة السياحة فى جزر الكنارى Yaiza Castilla وممثل الحكومة الإسبانية في الجزر Anselmo Pestana ورئيس مجلس مدينة جران كناريا Antonio Morales.

الأمين العام قال بهذا الخصوص "السياحة هى واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية لجزر الكنارى، وتوفر فرص العمل وسبل العيش ودعم العديد من الشركات المحلية.

Advertisements

وستسمح إعادة التشغيل المسؤولة للقطاع بالعديد من المزايا التي تقدمها عروض السياحة، وترحب منظمة السياحة العالمية بالتدابير التى تم اتخاذها لبناء الثقة والثقة فى هذا القطاع ".

المديرة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية في أوروبا بريانتا اليسندرا قالت بهذا الخصوص "الصحة والسلامة، بما فى ذلك حالة أنظمة الرعاية الصحية، هى الآن عناصر رئيسية لجميع الوجهات.

يجب أن ينعكس هذا فى استراتيجيات التسويق والاتصالات الخاصة بهم الآن، مع عودة السياحة وفى المستقبل مع تعافى القطاع.

وأضافت: "لقد أثبتت السياحة مرونتها وقدرتها الفريدة على دفع عجلة انتعاش المجتمعات وتنميتها وستفعل ذلك مرة أخرى، وهذه المرة يجب أن تكون الاستدامة والابتكار في المقدمة ومحور اهتمام الجميع".

وقام مسؤولو المنظمة بصحبة مجموعة من 60 إعلاميا إسبانيا ودوليا بزيارة الجزر الثمانية في أرخبيل الكناري لرؤية بروتوكولات السلامة التي تم وضعها لتحقيق أقصى قدر من الأمن والسلامة، وشاهدت تحديثات السلامة بمختلف مراحل العملية السياحية بالجزر.