شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يوم فى حياة طفل الأسمرات الفصيح بعد إلقائه قصيدة أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الأنظار بفصاحته الشديدة وحماسه، بعد القائه قصيدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته بالمرحلة الثالثة بمدينة الأسمرات الجديدة.

إنه الطفل كريم أحمد، الذى ألقى قصيدة «عاشقين ترابك يا مصر» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لديه من العمر 6 سنوات، ويعيش فى حى الأسمرات منذ عامين، وكان يعيش قبل ذلك فى اسطبل عنتر بمصر القديمة، متابعا: «الأسمرات طبعا أحسن من مكانا القديم، لأنها نظيفة وحلوة وفيها ملاهى وملاعب وكل حاجة».

وأضاف الطفل كريم، «ماما وبابا هما اللى حفظونى القصيدة، وأنا كنت عايز أحفظها عشان أقولها قدام الرئيس السيسى، وأنا ماخوفتش وكنت ثابت مكانى قدام الريس، هو حد يخاف وهو واقف قدام باباه؟ الرئيس زى بابا، وبقوله شكرا يا سيادة الرئيس على المجهود اللى بتعمله معانا، وشكرا إنك حميت مصر، وأنا بتمنى أن أفضل دايما فى حى الأسمرات».

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بينما قال والد الطفل كريم: «بالرغم من إنى سبت بيتى اللى عشت فيه سنين، إلا أن المكان فى الأسمرات أنضف وآآمن وأحسن، فى فرق كبير بين المنطقة هنا والمنطقة اللى كانوا يقيمون بها، ومن وجد الفرصة لحياة أفضل يختار المكان الأفضل عشان أولاده، موجها الشكر للرئيس السيسي».

وأكد الطفل كريم أنه يتمنى أن يصبح طبيب أسنان وانه يطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى مساعدته فى ذلك ماديا ليحقق مطلبه حيث أن والده لا يمتلك القدرة على ذلك لأنه يعمل فى إحدى المصانع والديه 3 أخوات غيره.