شكرا لقرائتكم خبر عن كواشف حرارية وبوابات تعقيم.. إجراءات جامعة القاهرة خلال امتحانات طلاب الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، امتحانات طلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة، حيث يؤدى طلاب كليات الآداب ودار العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية امتحانات تحريرية لطلاب الفرق النهائية.

ووضعت جامعة القاهرة مجموعة من الضوابط ضمن إجراءات الوقاية، حيث يخضع الطالب قبل دخول الحرم الجامعى الكاشف الحرارى ، بالإضافة إلى المرور من كبائن التعقيم وتوزيع كمامات وأكياس كحول للطلاب التعقيم.

وعلى جانب آخر ، تواصل مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها خلال فترة انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالى، والتى تبدأ بالجامعة اليوم السبت 11 يوليو، حيث استعانت المدن الجامعية بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

Advertisements

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن المدن الجامعية استقبلت على مدار اليومين الماضيين طلاب 7 كليات وهي: الآثار، والزراعة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والتربية النوعية، والتمريض، وتم تسكينهم في غرف منفصلة لكل طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال وتسكين باقي طلاب الكليات قبل بدء امتحانتهم بيومين مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بعمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعية وهي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعي.