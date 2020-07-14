شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الجيزة يتفقد محيط مدارس امتحانات الثانوية ويمنع تواجد أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخدمات الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، المعينة لتأمين المدارس التى تشهد امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، الحالة الأمنية بمحيط اللجان، للتصدى لأى أعمال خارجة على القانون، بالإضافة إلى منع تجمهر أولياء أمور الطلاب أمام المدارس.

كما أجرى عدد من القيادات الأمنية، بإشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، جولة لتفيد الحالة الأمنية، بمحيط المدارس، والتأكد من الالتزام بتطبيق الخطة الأمنية، التى تتضمن تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خلال دخول وخروج الطلاب من اللجان.

وتوافد الطلاب على مدارس محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مرتدين الكمامات الطبية، وملتزمين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ووفرت وزارة التربية والتعليم كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد