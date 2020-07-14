شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل جزء من سوق التونسى القديم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تشن حملات مكثفة ورادعة للتصدي لمرتكبي مخالفات البناء في كافة احياء العاصمة وإزالة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف. وأسفرت الحملة الكبرى التى بدأت باحياء كوبري القبة، الشرابية ، شرق مدينة نصر على النحو التالي: 1- حي حدائق القبة : قامت أجهزة الحي بتنفيذ إزالة بالعقار المخالف ٦شارع ابو زيد القاضي ازاله حوائط العاشر والحادي عشر والثاني عشر وكذلك سقف الثاني عشر 2- حي الشرابية: فى إطار التصدى لظاهرة التعدى على املاك الدولة قامت أجهزة الحي بازلة بناء مخالف بتقاطع شارع ترعة الجلاد مع شارع الكافور Advertisements 3- حي شرق مدينة نصر: قامت أجهزة الحي بإزالة تعديات على أملاك الدولة بشارع مصطفى أبو زهرة منطقة 2 وفى سياق أخر تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إزالة جزء من سوق التونسي القديم بجوار كوبري التونسي بحي الخليفة استكمالا لاعمال إزالة العقارات والعشش والباكيات المتعارضة مع مسار كوبري متحف الحضارات ، و وجه المحافظ رئيس حي الخليفة بتوفير قطعة ارض بديلة بصفة مؤقته ليتم نقل الباعة لها تمهيدا لنقلهم لسوق التونسي الجديد فور الانتهاء منه















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