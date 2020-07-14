شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليارات جنيه لبدء تنفيذ 4 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى والمهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشنايدر إلكتريك على هامش توقيع اتفاقية لبدء تنفيذ أول 4 مراكز تحكم يتم تنفيذها خلال18 شهر بتكلفة تصل إلى حوالى 4,6 مليار جنيه وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ولرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية Grid Ecostruxure الذى يضمن تحقيق الإدارة الذكية للشبكات بطريقة فعالة وذلك عن طريق انشاء وتطوير 14 مركز تحكم كمرحلة أولى ، وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في نطاق المحافظات التي تعتبر شبكات توزيع الكهرباء بها أكثر جاهزية ومناسبة لإنشاء مراكز التحكم لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتضم هذه المرحلة مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومركزى تحكم الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع. وصرح الدكتور شاكر، فى بيان له اليوم أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية بإجمالى تكلفة مبدئية تصل إلى حوالى 2 مليار يورو ويتم تنفيذها على عدة مراحل.



وأشار الوزير إلى الاستفادة من التكنولوجيات المختلفة التي تعرضها الشركات المتقدمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتعظيم المشاركة المحلية والوصول إلى أفضل العروض وأقل الأسعار.

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وأضاف شاكر ان تنفيذ المرحلة الاولي يتزامن مع التقدم في اعمال تطوير الشبكات على مستوى الجمهورية حيث تصبح مهيئة لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروع مراكز التحكم ويبدأ بعد ذلك تنفيذ المراحل التالية من المشروع بالإضافة إلى اكتساب الخبرات وتهيئة العاملين بهذا المجال وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والتي يمكن الاعتماد عليها لضمان نجاح المراحل التالية.



من ناحيته أعرب المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر عن اعتزام الشركة بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وحرصها كشركة عالمية على الاستثمار في المشروعات القومية في مصر ومنها التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة الكهرباء القومية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية وتوطين الصناعة في مصر وخاصة أن الشركة تنوى الاعتماد التدريجى على المكون المحلى في عمليات تصنيع مراكز التحكم.



ومن جانبه اشاد المهندس شريف عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لشنايدر إلكتريك مصرباهتمام مصر بوجود شبكة ذكية تستطيع تلبية احتياجاتها لتحقيق خطط النمو، وتتوافر بها مواصفات الاعتمادية والثبات وقلة عدد مرات وزمن الانقطاع الكهربائي خاصة مع تزايد استخدام الطاقة و في ظل عمليات النمو الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030.

