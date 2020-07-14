شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجان الثانوية العامة بالواحات البحرية: لا صحة لظهور حالات كورونا بين المراقبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح حناني لبيب، رئيس لجان الثانوية العامة بالواحات البحرية، إنه لا صحة تمامًا لما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام وفي أحد البرامج التليفزيونية، التي ادعت ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا بين المراقبين، لافتًا إلى أن هذا الادعاء تسبب في هلع كبير بين الطلاب والأهالي خوفًا من تأجيل الامتحانات التي يتوقف عليها مستقبل الطلاب.

وأكد «لبيب» على أن الوضع لم يتعد الاشتباه نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة بين 2 من المراقبين، أحدهما من القاهرة، والآخر من الفيوم، نتيجة نزولهما المتكرر لآبار الاستشفاء الساخنة والباردة في نفس الوقت.

وأضاف أنه نظرًا لتغير درجات الحرارة في وقت واحد، أصيب أحدهم بالتهاب في الجيوب الأنفية، والآخر بضربة شمس مما نتج عنه ارتفاع في درجة حرارتهما، الوضع الذي تم على إثره عمل اللازم بنقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الواحات، التي أوصت بعزلهم 14 يومًا كإجراء احترازي للاشتباه في حالتهم دون عمل مسحات، وبناء على ذلك تم إخلاء طرفهم وترحيلهم إلى بلادهم، وبعد مرور 24 ساعة انخفضت درجات حرارتهم وأصبحت طبيعية جدًا وأثبتت بعض التحاليل الأولية سلامتهم وتم ارسال كافة التحاليل لنا، وهم الآن في منازلهم معافين تمامًا، وما تم تداوله مبالغ فيه.

وأشار رئيس لجان الثانوية العامة بالواحات البحرية إلى أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المراقبين في محل الإقامة بالمدرسة الثانوية، وهي بعيده عن مقر لجنة الامتحان، والتي تقام بالمدرسة الابتدائية، حيث إن المكان مُعد على أكمل وجه، وكل 2 من المراقبين في غرفة كبيرة جدًا، علاوة على التهوية الجيدة والأماكن المتسعة وجو الواحات الممتاز.

وأكد على أن الامتحانات تسير بشكل جيد جدًا، ولا شكاوى نهائيًا، ويتم التعقيم الدوري للطلاب واللجان وكافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة الجميع، وأشاد بالنظام الجيد والتفهم الكامل لأهل الواحات للوضع الراهن، حيث لم نرصد ظاهرة وقوف الأهالي أمام اللجان، كما يحدث بالمحافظات الأخرى، موضحًا أنه يراقب على الثانوية العامة منذ أعوام كثيرة ولم يرى مثل هذه البلد من النظام والالتزام والرقي سواء من الطلاب أو الأهالي.

من ناحيته، أكد الدكتور يوسف رياض، مدير عام الإدارة التعليمية بالواحات البحرية، أن عملية الامتحانات تسير على أكمل وجه، ولم نسجل حالة ارتفاع درجة حرارة واحدة للطلاب أو المراقبين داخل اللجان، ولم نسجل أي حالات خروج عن المألوف من أي نوع خلال الأيام الماضية، وأن الإدارة تشرف إشرافًا كاملا على تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، مشيرًا إلى أنهم حريصين كل الحرص على خروج الامتحانات على أكمل وجه، وأن تعليمات الوزارة تطبق بكل التزام وحرص.

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وطمأن «رياض» الطلاب وأولياء الأمور أن لا صحة لما تردد، وكلها أكاذيب لا أساس لها.