شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 12.9٪ زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مكتب براءات الاختراع تلقى 2183 طلباً عام 2019 للحصول على بـراءة الاختراع، منهم ( 1027 طلـب للمصريين بنسبة 47.0 ٪، 1156 للأجانب بنسبة 53.0٪ )، مقابل 2255 طلباً عام 2018 منهـم ( 997 للمصريين بنسبة 44.2 ٪، 1258 للأجانب بنسبة .55.8٪ )، بانخفاض 3.2 ٪ .

وقال جهاز الإحصاء، إن عدد البراءات الممنوحة بلغ 750 براءة اختراع منها ( 175 براءة اختراع للمصريين بنسـبة 23.3٪، 575 براءة اختراع للأجانب بنسبة 76.7 ٪ ) من الإجمالي، مقابل 690 براءة عام 2018 منهم 155 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.5٪، 535 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.5 ٪ )، بزيادة بلغت نسبتها 12.9 ٪ للمصريين.

وأشار الجهاز إلى أن هناك 167 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي في مجال الكيمياء والفلزات بنسبة 22.3 ٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019 ( 33.5٪ للمصريين، 66.5٪ للأجانب).

وفي مجال الاحتياجات الإنسانية بلغ العدد 147 براءة اختراع تم منحها في مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 19.6% (27.2% للمصريين، 72.8 للأجانب)، ثم البراءات الممنوحة في مجال عمليات التشكيل والنقل بعدد 106 بـراءة اختراع بنسبة 14.1٪ ( 11.3 ٪ للمصريين، 88.7٪ للأجانب ) .

وفيما يتعلق بالبراءات الممنوحة للدول أوضح جهاز الإحصاء في تقريره أن مصر احتلت المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها من مكتب البراءات المصري 175 براءة اختراع بنسبة 23.3 ٪، يليها البراءات الممنوحة للولايـات المتحدة الأمريكـية بإجمالي 157 براءة اختراع بنسبة 20.9 ٪ ثم ألمانيا بإجمالي عدد 54 براءة اختراع بنسبة 7.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2019.

وأشار الجهاز إلى أن مكتب العلامات التجارية المصري منح العديد من الدول عدد 9010 علامة تجارية عام 2019 (مصر 6126، باقي الدول 2884)، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2 ٪ .

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وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي 6126 علامة تجارية بنسبة 0، 68٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2 ٪ ثم الإمارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.