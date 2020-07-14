شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء ثاني مستشفى عزل في الإسكندرية بعد انحسار أعداد مصابي كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، إنه تم إخلاء ثانى مستشفى عزل في الإسكندرية وهى المستشفى الميدانى الموجود بمقر المدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، مساء أمس، بعد خروج أخر مصاب وتعافيه تماماً.

وأوضح «عبدالغنى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه بعد إخلاء مستشفى عزل أبوقير تصبح ثاني مستشفى يتم إخلائها بسبب انحسار أعداد مصابى فيروس كورونا المستجد المحولين إليها من المستشفيات الأخرى وتخصيص 11 مستشفى أخرى لاستقبال حالات الاشتباه والعزل التام مثل العجمى المركزى، مشيرا إلى أن مستشفى أبوقير تصبح «ستاندباى» لأى طوارئ حال تفاقم الأزمة أو الاحتياج إليها خلال الفترة المقبلة لكن حاليا لا يوجد بها أي مصاب.

وأشار إلى أنه جرى تحويل المدينة الشبابية في الإسكندرية بالكامل مقر حجر صحى (عزل) لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصحاب الحالات البسيطة ومن تتطلب حالتهم الصحية فترة نقاهة فقط وليست رعاية طبية كاملة وكذا المخالطين لهم واستقبال أي حالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن مستشفى الحجر الصحى في أبوقير تضم ٢٠٠ حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعى والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبي المتابع للحالات فقط.

وقال وكيل الوزارة إنه طلب من مديري المناطق الطبية والإدارات الفنية التابعة للمديرية المختصة بمتابعة وتقييم أعمال المبادرات الصحية التي يتم تنفيذها بالمحافظة وعددها 3 مبادرات صحية يجرى تنفيذها وهى مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف والعلاج للأمراض المزمنة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار والاطلاع على تقارير أعداد المترددين ضمن تلك المبادرات والخدمات التي تم تقديمها لهم خلال الأسبوع الماضى.

وشدد على سرعة زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة وإعادة توزيع العاملين بالفرق الطبية وزيادة مشاركة المستشفيات التابعة للمديرية في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة الإجراءات الطبية التي تتم بها خاصة في مجالات جراحات العظام والعيون.

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كما أكد على مسؤولية مديري المناطق الطبية عن تحقيق المستهدف من المبادرات كل في منطقته في ظل منحهم كافة الصلاحيات بما يحقق حسن سير العمل واستقراره، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات يوميا لحين تذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف.