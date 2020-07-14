شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان. ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي، عدد من الوزراء ومحافظ أسوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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