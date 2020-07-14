شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي 667 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، في 2216 لجنة سير رئيسية و56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان الامتحانات لأداء المسح الحراري قبل أداء الامتحان، وذلك عن طريق الكواشف الحرارية في الثامنة صباحًا، وكذلك المرور من بوابات التعقيم واستلام غطاء الأحذية والمعقمات الشخصية قبل بدء الامتحان.

وشهد محيط اللجان تواجد أمني لمنع تجمع أولياء أمور الطلاب وازدحامهم أمام اللجان.

وارتدى الطلاب الكمامات وتم تنظيم دخولهم للجان عبر الوقوف بطوابير بمسافة تباعد لا تقل عن متر.