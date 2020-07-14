شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميًا.. و«عيار ٢١» يسجل ٨٠١ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب، سجلت ارتفاعًا طفيفًا، في البورصات العالمية، بحوالي ٢ دولار للأونصة، لتسجل ١٨٠٢ دولار، الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٩١٥ جنيهًا، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠١ جنيهًا، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٠ جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهًا، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٤٠٠ جنيهًا.

وأضاف «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «تراجع أسعار الذهب عالميًا مقارنة بالأسبوع الماضي، نتيجة لتراجع الشراء بنهاية تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية».

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى ارتفاع منذ عام ٢٠١١، على مدار الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأونصة ١٨١١ دولار، جاء ذلك في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن «السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات».

وكانت أسعار الذهب قد سجلت استقرارًا، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية إلى ٩١٤ جنيهًا، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠٠ جنيه وسجل «عيار ١٨» ٦٨٠ جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهًا، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٤٠٠ جنيهًا.

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