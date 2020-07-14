شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن الصور التي يتم تداولها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على أنها صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.
وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم.
وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,001
-
تعافي
24,975
-
وفيات
3,935
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.