شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن الصور التي يتم تداولها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على أنها صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.