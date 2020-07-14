شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد.. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعًا في بعض البنوك المصرية، الثلاثاء، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري تراجعًا بحوالي قرشين، ليسجل سعر الصرف ١٥.٨٨ جنيه للشراء و١٦.٠١ جنيه للبيع، مقابل ١٥.٩٠جنيه للشراء و١٦.٠٣ جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الصرف قرشين، في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة ليسجل ١٥.٩٢ جنيه للشراء و١٦.٠٢ جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الصرف في بنك الإسكندرية بحوالي ٣ قروش ليسجل ١٥.٨٩ جنيه للشراء و١٥.٩٩ جنيه البيع.

فيما استقر سعر صرف العملة الأجنبية في بنك عودة وبنك قناة السويس وبنك البركة والبنك العربي عند ١٥.٩١ جنيه للشراء و١٦.١١ جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي وبنك كريديا أجريكول والبنك الكويتي الوطني والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان وبنك HSBC قرشًا واحدًا ليسجل ١٥.٩١ جنيه للشراء و١٦.٠١ جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر الصرف في مصرف أبوظبي الإسلامي بحوالي ٤ قروش، ليسجل عند ١٥.٩١ جنيه للشراء و١٦.٠١ جنيه للبيع.

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