شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت صلاة عيد الأضحى 2020 فى محافظات ومدن الجمهورية.. والقاهرة 5:38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 16 يوما باتت تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن عدة شهر ذو القعدة 30 يوما، ليكون يوم الثلاثاء 21 يوليو هو آخر أيام شهر ذو القعدة.

وكشفت الحسابات الفلكية، أهن من المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وينشر ”الخليج 365” مواعيد وتوقيت صلاة العيد فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى :

القاهرة 5:38

الجيزة 5:39

الإسكندرية 5:41

بورسعيد 5:32

السويس 5:33

العريش 5:26

الطور 5:32

سانت كاترين 5:30

طابا 5:25

شرم الشيخ 5:30

دمنهور 5:40

طنطا 5:38

المنصورة 5:36

الزقازيق 5:36

بنها 5:38

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شبين الكوم 5:39

كفر الشيخ 5:38

الفيوم 5:41

بنى سويف 5:41

المنيا 5:44

أسيوط 5:44

سوهاج 5:43

قنا 5:39

أسوان 5:42

أبو سمبل 5:50

مرسى مطروح 5:52

الغردقة 5:33

الخارجة 5:50

الإسماعيلية 5:33

دمياط 5:34

السلوم 6:00

نويبع 5:27

حلايب 5:30

شلاتين 5:33