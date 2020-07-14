شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. قصر البارون يعدل مواعيد الزيارة وهذه أسعار لحوم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365”، في العاشرة من صباح اليوم موجزًا للخدمات، والذى استعرض خلاله الزميلان نسرين فؤاد، وهشام عبدالتواب عددا من الأخبار التي تهم المواطن المصرى من حيث الخدمات على مدار اليوم.

وتناول الموجز أهم أخبار الخدمات وجاء أبرزها:

تستقبل مطارات القاهرة وسوهاج وأسيوط، على مدار اليوم الثلاثاء، 6 رحلات جوية قادمة من الكويت، على متنها نحو ألف من المصريين العالقين هناك.

يأتي هذا في إطار استمرار جهود الدولة للتنسيق لعودة المصريين العالقين في مختلف بلدان العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث نجحت في إعادة أكثر من 77 ألف مصري عالق حول العالم.

كما يعود صباح اليوم كافة العاملين بديوان عام وزارة الصحة، والجهات التابعة لها إلى العمل بكامل طاقتهم ووفق المواعيد الرسمية المقررة، بعد أن كان قد تم تخفيض أعداد العاملين سابقا بديوان الوزارة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشددت الوزارة في قرارها على الإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوى، كما شمل القرار علي منح العاملين المصابين بفيروس كورونا، إجازة استثنائية لحين تعافيهم.

كما تناول الموجز تغطية حول استمرار هيئة السكة الحديد في طرح تذاكر قطارات العيد بمنافذها بالمحطات الرئيسية بالمحافظات، حيث تطرح صباح اليوم الثلاثاء أمام المسافرين للحجز مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 28 يوليو الجارى.

كما تطرح هيئة السكة الحديد للحجز غدا الأربعاء مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 29 يوليو، والخميس تحجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو الموافق وقفة عيد الأضحى.

وعادت صباح اليوم حركة السير الطبيعية لشارع الهرم، بعد انتهاء فترة إغلاقه جزئيا خلال الأيام الأربعة الماضية، بسبب أعمال انشاءات الخط الرابع لمترو الانفاق.

وتنتهى غدا الأربعاء المواعيد الاستثنائية لفتح قصر البارون، التى كانت قد أقرتها وزارة السياحة والآثار فور فتح القصر للجمهور نظرا للإقبال على الزيارة، حيث يتم تطبيق مواعيد الفتح العادية من التاسعة صباحا و حتي الرابعة مساء.

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موجز خدمات الخليج 365 منذ قليل

كما سيتم تخفيض عدد التذاكر إلى سبعمائة تذكرة يوميا بدلا من تسعمائة، حيث يتم السماح بالزيارة بواقع مائة زائر كل ساعة، والحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو عشرة زائرين، على أن ستستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى 45 دقيقة.

واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، شهد السوق المصري استقرارا في أسعار اللحوم، حيث قالت شعبة "القصابين" بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار اللحوم في السوق المصري كانت كالتالي:

أسعار اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو

فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في مصر انخفاضاً بعد تأثرها بانخفاض أسعار المستوى العالمي.

حيث انخفض سعر الأوقية بمبلغ ألف وثمانمائة دولار أمس مع صعود العملة الأمريكية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وتشهد اليوم البلاد، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، وطقس معتدل والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.