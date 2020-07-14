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التعليم تنفى تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن الصور التى يتم تداولها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى على أنها صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، فلا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم. 

 

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

 

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغة الثانية" الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" .

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، إن اللغة الثانية يؤديها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن الأسئلة ستكون واضحة ووفق مواصفات فنية، مشددا على أن طبيعة امتحان اللغة الثانية تأتى سهلة بلا رهبة، قائلا: لن تكون هناك أى إشكالية فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى جميع فروعها.

 

وأوضح أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الفرنسية، يتضمن 36 سؤالا يجيب الطالب فيها عن 33 جزئية أو سؤالا فقط، مخصص لها ساعتين فقط من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما أن المادة من 40 درجة، موضحا أنه على الطلاب أن يقرأوا الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عليها ويركزوا فى المراجعة على كتاب المدرسة والوسائل المتاحة كمصادر للمراجعات.

 

 وفى اللغة الإيطالية، قال رئيس الامتحانات، إن الطالب سوف يجيب عن 36 سؤالا موزعة على 12 صفحة النجاح فى المادة من 20 درجة لأن الدرجة الكلية للمادة من 40 درجة، درجة الرأفة فيها 4 درجة، إضافة إلى 36 سؤالا فى اللغة الألمانية مخصص لها 40 درجة وفى الأسبانية 36 سؤالا من 40 درجة.

 

  استعداد لامتحان اللغة الثانية
استعداد لامتحان اللغة الثانية

 

التزام الطالبات بالكمامة
التزام الطالبات بالكمامة

 

 

التزام بالكمامة قبل دخول اللجنة
التزام بالكمامة قبل دخول اللجنة

 

 

التزام طالبة بالكمامة
التزام طالبة بالكمامة

 

 

الذهاب الي امتحان اللغة الاجنبية الثانية
الذهاب الي امتحان اللغة الاجنبية الثانية

 

 

ام تودع ابنتها قبل دخول اللجنة
ام تودع ابنتها قبل دخول اللجنة

 

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امتحان اللغة الاجنبية الثانية
امتحان اللغة الاجنبية الثانية

 

 

تفائل قبل دخول الامتحان
تفائل قبل دخول الامتحان

 

 

حالة استعداد قبل دخول اللجنة
حالة استعداد قبل دخول اللجنة

 

 

دخول طلاب الثانوية العامة
دخول طلاب الثانوية العامة

 

 

ذهاب الطالبات الي لجنة الامتحان
ذهاب الطالبات الي لجنة الامتحان

 

 

طالبات الثانوية قبل دخول الامتحان
طالبات الثانوية قبل دخول الامتحان

 

 

طالبات قبل دخول اللجان
طالبات قبل دخول اللجان

 

 

طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان
طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان

 

 

قناع الواقي من الكورونا قبل دخول الامتحان
قناع الواقي من الكورونا قبل دخول الامتحان

 

 

مراجعة بين الطلاب قبل الامتحان
مراجعة بين الطلاب قبل الامتحان

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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