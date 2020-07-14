شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن الصور التى يتم تداولها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى على أنها صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، فلا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغة الثانية" الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" .

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، إن اللغة الثانية يؤديها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن الأسئلة ستكون واضحة ووفق مواصفات فنية، مشددا على أن طبيعة امتحان اللغة الثانية تأتى سهلة بلا رهبة، قائلا: لن تكون هناك أى إشكالية فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى جميع فروعها.

وأوضح أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الفرنسية، يتضمن 36 سؤالا يجيب الطالب فيها عن 33 جزئية أو سؤالا فقط، مخصص لها ساعتين فقط من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما أن المادة من 40 درجة، موضحا أنه على الطلاب أن يقرأوا الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عليها ويركزوا فى المراجعة على كتاب المدرسة والوسائل المتاحة كمصادر للمراجعات.

وفى اللغة الإيطالية، قال رئيس الامتحانات، إن الطالب سوف يجيب عن 36 سؤالا موزعة على 12 صفحة النجاح فى المادة من 20 درجة لأن الدرجة الكلية للمادة من 40 درجة، درجة الرأفة فيها 4 درجة، إضافة إلى 36 سؤالا فى اللغة الألمانية مخصص لها 40 درجة وفى الأسبانية 36 سؤالا من 40 درجة.



استعداد لامتحان اللغة الثانية



التزام الطالبات بالكمامة



التزام بالكمامة قبل دخول اللجنة



التزام طالبة بالكمامة



الذهاب الي امتحان اللغة الاجنبية الثانية



ام تودع ابنتها قبل دخول اللجنة

Advertisements



امتحان اللغة الاجنبية الثانية



تفائل قبل دخول الامتحان



حالة استعداد قبل دخول اللجنة



دخول طلاب الثانوية العامة



ذهاب الطالبات الي لجنة الامتحان



طالبات الثانوية قبل دخول الامتحان



طالبات قبل دخول اللجان



طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان



قناع الواقي من الكورونا قبل دخول الامتحان