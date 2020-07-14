شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. والد نور غريق بلطيم: "راضى بقضاء ربنا وعايز جثمان ابنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد كلش، والد " نور " الطالب الجامعى الغريق فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، أنه راض بقضاء الله وقدره، وأن كل ما يتمناه من كل القيادات مساعدته فى العثور على جثمان نجله، خاصة أن الجثمان فى مياه البحر المتوسط منذ يوم الجمعة الماضى.

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وأضاف كلش، لـ ”الخليج 365”، أنه فى حالة يرثى لها هو ووالدته، ونريد أن يبرد قلبنا بالعثور على نجلنا، بتكثيف عملية البحث، مؤكداً أن نجله غادر قريته يوم الجمعة الماضى الساعة 12 بعد منتصف الليل، متجها لمصيف بلطيم لإحضار شقيقه وزملائه المتواجدين بالمصيف.

وأكد كلش، أن نور وشقيقه إبراهيم نزلا البحر الساعة الخامسة والنصف صباحا، وكان شقيقه إبراهيم على وشك الغرق ولكن العناية الإلهية أنفذته، وغرق نور، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه الساعة السادسة صباحا يخبره بغرق نجله، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة خاصة وتبرعات شخصية، وأنه يحتاج لفنيين على مستوى عال.

وقال كلش، كل ما أريده استخراج جثمان نجلى، وهناك العديد من الأهالى تبرعوا سواء بالسكن أو بالطعام، وأنا أقدر كل المسئولين فى الدولة، والدولة لن تقصر فى أبنائها، وأوجه الشكر لكل المتطوعين من كافة المحافظات"، مؤكدا أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تواصل مع شقيقه ووعد بإرسال متخصصين، اليوم الثلاثاء، وأنه لا يريد مساعدات ولكن يستغيث بسرعة استخراج جثمان نجله.