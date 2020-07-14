شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تشغيل أول 3 قطارات روسية منتصف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى هيئة السكة الحديد لتشغيل أول 3 قطارات روسية منتصف الشهر الحالى، ويقدم ”الخليج 365” فى 17 معلومة كل ما تريد معرفته عن القطارات الروسية الجديدة التى ستنضم لأسطول قطارات مصر.

1ـ القطارات الجديدة ستكون أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة.

2ـ أسطول قطارات الهيئة مكون من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية.

3ـ أسطول قطارات الهيئة كان يضم قطارات مجربة شبيهة بالتوربينى لكنها خرجت من الخدمة منذ سنوات.

4ـ أول 3 قطارات روسية جديدة عادية ذات تهوية ديناميكية.

5ـ القطارات الجديدة ستعمل الخطوط الرئيسية بالوجهين القبلى والبحرى.

6ـ عربات أول 3 قطارات تأتى ضمن تعاقد السكة الحديد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

7ـ هيئة السكة الحديد رفعت مذكرة للمهندس كامل الوزير وزير النقل لتشغيل أول دفعتين وصلا من العربات الروسية الجديدة المتعاقد عليها ويضمان 33 عربة.

8ـ العربات الـ33 التى وصلت حتى الآن من الصفقة الروسية ستكون الـ 3 قطارات الجديدة.

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9ـ متوقع تشغيل أول 3 قطارات بدون ركاب حتى بداية أغسطس للتأكد من سلامتها.

10ـ أول 3 قطارات روسية ستكون أسعار تذاكرها مختلفا عن أسعار تذاكر القطارات العادية القديمة المماثلة والاتجاه زيادتها بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

11ـ كافة العربات الجديدة الروسية ستعمل ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى.

12ـ العربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل مخطط توافدها على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر.

13ـ مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

14ـ العربات الجديدة تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها فى صورة قرض ميسر بالاشتراك بين بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى .

15ـ الاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يضم تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر.

16ـ الاتفاق يضم أيضا 180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة.

17ـ الاتفاق يشمل 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".