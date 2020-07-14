شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أجزاء من امتحانى الألمانى والفرنساوى.. والتعليم: نتتبع مصدر الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان اللغة الألمانية والفرنسية ضمن امتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق مكافحة العش الإلكترونى الأسئلة المتداولة للوصول إلى هوية الطالب المسؤول عن تصوير الامتحانات.

وقالت مصادر، إنه بالفعل تم تحديد هوية الطالب وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن الصور التي يتم تداولها علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي علي أنها صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية و تشمل اللغة الثانية" الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية" .

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، إن اللغة الثانية يؤديها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن الأسئلة ستكون واضحة ووفق مواصفات فنية، مشددا على أن طبيعة امتحان اللغة الثانية تأتى سهلة بلا رهبة، قائلا: لن تكون هناك أى إشكالية فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى جميع فروعها.

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وأوضح أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الفرنسية، يتضمن 36 سؤالا يجيب الطالب فيها عن 33 جزئية أو سؤالا فقط، مخصص لها ساعتين فقط من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما أن المادة من 40 درجة، موضحا أنه على الطلاب أن يقرأوا الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عليها ويركزوا فى المراجعة على كتاب المدرسة والوسائل المتاحة كمصادر للمراجعات.

وفى اللغة الإيطالية، قال رئيس الامتحانات، إن الطالب سوف يجيب عن 36 سؤالا موزعة على 12 صفحة النجاح فى المادة من 20 درجة لأن الدرجة الكلية للمادة من 40 درجة، درجة الرأفة فيها 4 درجة، إضافة إلى 36 سؤالا فى اللغة الألمانية مخصص لها 40 درجة وفى الأسبانية 36 سؤالا من 40 درجة.