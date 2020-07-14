شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: توطين صناعة البلازما فى مصر قضية أمن قومى صحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس السيسى وجه باستكمال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما التى تعد صناعة حيوية رئيسية ليس لها علاقة باستخدام البلازما في مرض كورونا ونحتاج إلى أموال كبيرة للحصول عليها.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذى تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشتقات البلازما موضوع يتم دراسته منذ فترة لأنه قضية حيوية لتوفير بعض المواد الأساسية التى تستخدم فى علاج كثير من الأمراض، مشيرا إلى أن البلازما موضوع آخر تختلف فى استخدامها لعلاج كورونا، لافتا إلى أن الدولة والرئيس السيسى يهتم بمشتقات البلازما لأنها قضية حيوية ومنفصلة عن كورونا.

Advertisements

وتابع أنه يتم توطين الصناعة فى مصر لتجميع البلازما، ومن ثم استخراج المشتقات الهامة والحيوية، لافتا إلى أن هناك مرضا اسمه الهيموفيليا، ويستخرج عامل "8" من البلازما لعلاج مثل هذه الحالات، فهذه الصناعة حيوية ورئيسية ومهمة جدا لتغطية حاجة المجتمع من المواد.

وشدد على أن توطين صناعة البلازما في مصر ليست قضية اقتصادية ولكنها قضية أمن قومى صحى لمصر، وتوطين هذه الصناعة أمر ضرورى، خاصة في ظل وجود إرادة سياسية واقتصادية لتمكين هذا الأمر وتنفيذه بتكنولوجيا وتقنيات مهمة.