شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز تنشر صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، صور عبر القمر الصناعى تظهر عرض جسد سد النهضة الإثيوبى، ونهر النيل الأزرق فى إثيوبيا، وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أوضح الخط الأحمر فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبى، والذى يتمثل فى رؤية الدولة حول وقوع أى ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائى لمصر والمصريين.



سد النهضة الإثيوبى عبر القمر الصناعى

و أكد شكرى، على إن مصر ستمضى فى مسارى التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبى سيؤدى إلى مزيد من التوتر فى المنطقة.



سد النهضة الإثيوبى

و من جهته نفى وزير الرى والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، تذبذب الموقف السودانى فى مسالة سد النهضة، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا".



سد النهضة

وقال فى رده على أسئلة الصحفيين فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء يوم أمس، بوكالة السودان للأنباء، أن الموقف السودانى كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من أثيوبيا نحو الموقف السوداني، وحول مقترح آلية فض النزاعات قال "هناك تقدم كبير وتقارب بشانها وهناك تفاوض ملزم" كما نفى وجود رسائل محددة من السودان .

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صور سد النهضة من القمر الصناعى

وأوضح الوزير فى هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصرى، وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة " أى أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية دولية ملزمة"، مشيراً الى أن اثيوبيا كانت تقترح أن تنتهى إلزامية الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث .



صور من القمر الصناعى لسد النهضة

و من جهته نفى وزير الخارجية الإثيوبي، فى تصريحات صحفية أمس الإثنين، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، وقال وزير الخارجية الإثيوبى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أى وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.

وأشار الوزير الإثيوبى، إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكانت وسائل إعلام إثيوبية، قد زعمت يوم أمس الاثنين، بدء تعبئة خزان سد النهضة فعليا يوم 8 يوليو الجاري.