شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء الأبناء يتحملها الأباء..6أشهر حبس لأب سمح لنجله بقيادة سيارة ودهس سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة مدير بإحدى شركات البترول بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانته بالإهمال والتقصير في رقابة ابنه القاصر، وتمكينه من قيادة السيارة الخاصة به، ما أسفر عنه دهس سيدة ووفاتها، في كمباوند مدينتي.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر، فى شهر يونيه الماضى، بحبس طالب عمره 15 سنة ووالده احتياطيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسبب الأول خطأ فى موت سيدة وإصابة أخرى، فى مدينتى بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته سيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

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وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن التحقيقات أسفرت عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته سيارة، بصحبة 8 أشخاص، متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية، صحبة المتهم، على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالا من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَه السيارة بسرعة منخفضة.

بينما تمسك الطالب المتهم، خلال استجوابه، بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.

وأكدت تحريات الشرطة، علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم. هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد، وتم إحالتهما إلى المحاكمة، وكانت محكمة الطفل، قد سبق وعاقبت الطالب، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، لإدانته بقيادة سيارة والده بسرعة جنونية ودهس المجني عليها "شيماء نور" بالقاهرة الجديدة.