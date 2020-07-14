شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 114 رحلة دولية لنقل 13 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 114 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم، حيث من المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 12923 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن تشغيل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الثلاثاء يشهد ارتفاع نسبة التشغيل فى عدد من الجهات الدولية المختلفة، منذ بدء إستئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجارى، بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر، أن تشغيل اليوم الثلاثاء يتضمن 55 رحلة سفر تنقل على متنها 4069، فى حين يستقبل المطار 59 رحلة وصول على متنها 8724 راكبا، إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية.

Advertisements

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة