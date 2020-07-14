شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 2023 راكبا على متن 11 رحلة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة صباح اليوم الثلاثاء 11 رحلة دولية قادمة من عدة عواصم غربية وعربية وأفريقية وعلى متنها 2023 راكبا، وقالت مصادر إن المطار أستقبل صباح اليوم رحلة مصر للطيران القادمةً من تورنتو بكندا ورحلة مصر للطيران القادمة من مسقط، وكذلك رحلة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت بألإضافة إلى عدة رحلات قادمة من الشارقة واليمن ودبى وجدة وأبوظبىً والبصرة والقسيم.

وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيثزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الر تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووكاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.