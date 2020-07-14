شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بـ2216 لجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية موزعين على 2216 لجنة سير، على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى قرابة 630 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية، وشهدت لجان الامتحان تفتيش الطلاب مرتين الأولى لمدة دخولهم اللجان من الثامنة صباحاً والثانية من التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحا والثالثة بعد بدء لجنة الامتحان من العاشرة حيث يقوم مسئولى اللجنة بالمرور على الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أى أجهزة يكون قد تم تسريبها لداخل اللجنة.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن الصور التي يتم تداولها علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى على أنها صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية، لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أى من الامتحانات التى يقوم الطلاب بأدائها اليوم.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التى من شأنها إثارة البلبلة.

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وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، إن اللغة الثانية يؤديها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن الأسئلة ستكون واضحة ووفق مواصفات فنية، مشددا على أن طبيعة امتحان اللغة الثانية تأتى سهلة بلا رهبة، قائلا: لن تكون هناك أى إشكالية فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى جميع فروعها.

وأوضح أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الفرنسية، يتضمن 36 سؤالا يجيب الطالب فيها عن 33 جزئية أو سؤالا فقط، مخصص لها ساعتين فقط من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما أن المادة من 40 درجة، موضحا أنه على الطلاب أن يقرأوا الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عليها ويركزوا فى المراجعة على كتاب المدرسة والوسائل المتاحة كمصادر للمراجعات.

وفى اللغة الإيطالية، قال رئيس الامتحانات، إن الطالب سوف يجيب عن 36 سؤالا موزعة على 12 صفحة النجاح فى المادة من 20 درجة لأن الدرجة الكلية للمادة من 40 درجة، درجة الرأفة فيها 4 درجات، إضافة إلى 36 سؤالا فى اللغة الألمانية مخصص لها 40 درجة وفى الأسبانية 36 سؤالا من 40 درجة.