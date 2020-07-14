شكرا لقرائتكم خبر عن عاد لينتقم.. كورونا يظهر فى موجته الثالثة بالصين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسبوعين فقط من بدء الناس في العودة إلى صالات الألعاب الرياضية ودور السينما في هونج كونج بعد احتواء أزمة تفشى وباء فيروس كورونا عاد الفيروس التاجي مع الانتقام، ووفقا لتقرير لصحيفة south china post يصف الخبراء هذه الموجة الثالثة من الإصابات بأنها الأكثر شدة حتى الآن، ودعوا إلى اتخاذ تدابير قمع فورية بالإضافة إلى اختبارات مكثفة للسيطرة على تفشي المرض.

ووفقا لتقرير الصحيفة الصينية ظهرت علامات الموجة الثالثة من الإصابات في هونج كونج الأسبوع الماضي بين 5 و11 يوليو، كان هناك 173 حالة مؤكدة لكوفيد 19، منها 107 حالات محلية، وفقًا لبيانات مركز الحماية الصحية.

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ويقدم الفيديو التالى تفاصل الموجة الثالثة لفيروس كورونا بالصين..