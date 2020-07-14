شكرا لقرائتكم خبر عن نسب النجاح بامتحانات الثانوية العامة وموعد ظهور النتيجة فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، استعرض ”الخليج 365” فى لايف جديد أخر تطورات التصحيح داخل الكنترولات، وموعد ظهور النتيجة وتأمين الطلاب أثناء دخولهم لجان الامتحانات اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ووصلت نسبة النجاح فى عينات الفيزياء للثانوية العامة إلى 79.4%، وفى التاريخ 89.1%، و90.2% فى اللغة الإنجليزية و95.4% فى اللغة العربية، و91.8% فى الفلسفة والمنطق، كما بدأت الوزارة فى تصحيح العينة العشوائية فى الاستاتيكا والديناميكا على أن يتم البدء فى تصحيح عينة الكيمياء السبت المقبل، كما نوه الخليج 365 على أن الوزارة أقرت اعتبار أى إجابة منطقية فى ضوء ما درسه الطالب صحيحة ويحصل على درجة السؤال، إضافة إلى تطبيق الجودة والدقة داخل الكنترولات بشكل كامل.

وذكر الخليج 365 خلال فيديو البث المباشر، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، كما أن هناك تعليمات للمصححين بمراعاة الطلاب، نظرا للظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى من توقف للدراسة والمراجعات، وظروف أداء الطلاب للامتحانات فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الخليج 365" إجراءات تفتيش الطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان اللغة الثانية، حيث يتم تسليم الطلاب كمامات وقفازات وقياس درجة حرارتهم.

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، و تشمل اللغة الثانية" الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والصينية".

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وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، إن اللغة الثانية يؤديها طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحا أن الأسئلة ستكون واضحة ووفق مواصفات فنية، مشددا على أن طبيعة امتحان اللغة الثانية تأتى سهلة بلا رهبة، قائلا: لن تكون هناك أى إشكالية فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى جميع فروعها.

وأوضح أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الفرنسية، يتضمن 36 سؤالا يجيب الطالب فيها عن 33 جزئية أو سؤالا فقط، مخصص لها ساعتين فقط من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، كما أن المادة من 40 درجة، موضحا أنه على الطلاب أن يقرأوا الأسئلة بشكل جيد قبل الإجابة عليها ويركزوا فى المراجعة على كتاب المدرسة والوسائل المتاحة كمصادر للمراجعات.

وفى اللغة الإيطالية، قال رئيس الامتحانات، إن الطالب سوف يجيب عن 36 سؤالا موزعة على 12 صفحة النجاح فى المادة من 20 درجة لأن الدرجة الكلية للمادة من 40 درجة، درجة الرأفة فيها 4 درجة، إضافة إلى 36 سؤالا فى اللغة الألمانية مخصص لها 40 درجة وفى الأسبانية 36 سؤالا من 40 درجة.

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