شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تطلق النسخة العربية من تحدى الجدول الدورى للعناصر الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، إنه فى إطار الاحتفالات بمئوية الاتحاد الدولى للكيمياء وبالعام الدولى للجدول الدورى (IYPT2019) أطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا صباح اليوم بالتعاون مع الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية النسخة العربية من تحدي الجدول الدورى للعناصر الكيميائية، حيث يستهدف التحدى الشباب والطلاب في جميع أنحاء العالم. وقد تم إطلاق النسخة الأولى منه الشهر الماضى باللغة الإنجليزية، وتعد اللغة العربية هي ثاني نسخة يتم اصدار التحدي بها وذلك بناءا على مبادرة الأكاديمية بضرورة أن تكون اللغة العربية أحد لغات المسابقة (التحدى) وهو توجه تتبناه الأكاديمية لدعم اللغة العربية فى كل الاتحادات والمنظمات الدولية.

وأشار الدكتور محمود صقر، فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، إلى أنه وسبق وان قامت الأكاديمية بالشراكة مع اليونسكو فى إصدار تقرير اليونسكو للعلوم باللغة العربية وتكفلت الأكاديمية بالترجمة، ويقدم التحدي معلومات أساسية عن العناصر الكيميائية في صورة أسئلة اختيارية تختبر معلومات الشباب حول العناصر الكيميائية واستخداماتها. تقدم الأسئلة في عدة مستويات: مستوي المبتدئين، المستوي المتوسط وأخر متقدم ويتم اظهار الإجابات الصحيحة مع استكمال الإجابات لتوثيق المعلومات حول العناصر الكيميائية لدي المشاركين.

وأوضح البيان أنه وفي نهاية التحدي يقوم الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية بتقديم شهادة موثقة منه باجتياز التحدي ويمكن المشاركة أكثر من مرة وتجربة جميع المستويات. كما يقوم الاتحاد الدولي بتحديد أكثر المدراس والمؤسسات التعليمية مشاركة في التحدي ومنحها الجدول الدوري موقع عليها من أحد الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء.

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وذكر الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية أن إطلاق التحدي يأتي في إطار حرص الأكاديمية على نشر الثقافة العلمية في المجتمع، وأضاف صقرأنه يمكن من خلال متابعة خريطة المشاركين على موقع التحدي ملاحظة ضعف المشاركة العربية حتي الأن، ونأمل أن يتيح توفر نسخة عربية من التحدي مشاركة أوسع من جميع أنحاء الوطن العربي وليس مصر فقط وأدعو كل منتسبى جامعة الطفل بالدخول للموقع والمشاركة فى التحدى وكذلك التلاميذ وطلاب الجامعات، أتمنى أن أرى مصر من أكثر دول العالم مشاركة فى مسابقات العلوم حول العالم.

وأشار الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية أن توفير التحدي في عدد من اللغات المختلفة على رأسها اللغة العربية كان مبادرة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاضطلاع بدورها في نشر الثقافة العلمية في ربوع الوطن العربي وحرصها علي توفير فرص مكافئة للشباب العربي للمشاركة في احتفالية ونشاط علمي دولي مثل هذا التحدي، ويخطط الاتحاد الدولي للكيمياء لإصدار نسخ في لغات أخري تأتي علي نسق هذه النسخة العربية مثل الصينية والإسبانية.

من الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية هي ممثل مصر الرسمي في الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية كما تشغل من خلال الدكتورة غادة بسيوني منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد.