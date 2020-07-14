شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد رقم 111 الدكتور سمير مدنى بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سمير محمد مدنى، مدير التأمين الصحى لجامعة حلوان سابقآ، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 111 من الأطباء بسبب فيروس كورونا المستجد.
ويأتى ذلك بعد نعى النقابة العامة للأطباء، أمس 6 من الشهداء من أعضائها، إثر الإصابة بفيروس كورونا، حيث نعت النقابة العامة للأطباء، كل من: الشهيدة الدكتوره سلوي فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل، بمستشفي المطريه بالدقهليه، والدكتور مصطفى محمد الفقى، استشارى الجراحة بمستشفى المحمودية بالبحيرة، والدكتور ايمن الدسوقى استاذ أمراض الباطنه والجهاز الهضمي والكبد والذي توفي بمستشفي العزل بجامعة المنصورة بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، والدكتور محمد يسري استشاري الامراض الباطنة، ومدير مستشفى التأمين الصحى السابق ببنى سويف والذى توفى بمستشفى الحجر ببنى سويف بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19.
فيما قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 131 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور محمد يسرى، استشارى الأمراض الباطنة، ، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 131 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7.%.
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