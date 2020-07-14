شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تطرح كتابا صوتيا للبابا تواضروس بعنوان التعليم الكنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كتابا جديدا لقداسة البابا تواضروس الثاني يحمل اسم "التعليم الكنسي" وذلك بنسخة صوتية على موقع الساوند كلاود.

كان قداسة البابا تواضروس قد خصص عدة مقالات في مجلة الكرازة تحمل عنوان " التعليم الكنسي 2 المنهج " حيث يستكمل قداسته مقالا السابق حول المنظومة التعليمية الكنسية من خلال حديثه عن البعد الثاني فيها وهو المنهج والمقصود به، كما أوضح قداسة البابا بأنه المادة التعليمية التي يقدمها المعلم إلي المتعلم بقصد تعليمه وتربيته، وبناء معارفه، وتكوين شخصيته وأسلوب حياته، وتنمية قدراته العقلية والفكرية والروحية والعملية.

ثم استعرض قداسته أنواع متعددة من المناهج التي تقدم في التعليم الكنسي:

المنهج الأول: الكتاب المقدس بعهديه:

وهو المنهج الأساسي لأي منهج آخر ، والقراءة الكتابية الشخصية كفيلة ببناء فكر روحي سليم في الإنسان مهما كانت درجة ثقافته ومعرفته.

المنهج الثاني: القراءات الكنسية:

وهي تشمل البرنامج الكنسي الليتورجي المرتبط أساسًا بالعشيات والقداسات اليومية.

المنهج الثالث: الكتب الكنسية:



مثل الأجبية والابصلمودية والسنكسار وكتب الخدمات كالاكاليل والمعموديات..

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المنهج الرابع: التعليم الأساسي:

والمقصود به مناهج فصول الحضانة والتعليم الابتدائي والإعدادي المرتبط بنظام التعليم المصري ، وهو منهج تربوي في مدارس الأحد.

المنهج الخامس: المناهج الدراسية:

والتي تقدم أساسًا في الكليات الاكليريكية وفروعها وتصل المواد الدراسية بها إلي 25 مادة في فروع المعرفة الكنسية.

المنهج السادس: المناهج المتنوعة:

وهي التي تقدم لقطاع معين من قطاعات الرعاية مثل قطاع الفتيان ، الشباب ، الخريجين ، السيدات....

المنهج السابع: المناهج الكرازية:

وهي مناهج دراسية قصيرة أو ممتدة خصيصًا لمن يود أن يتعرف علي الكنيسة ورسالتها وإيمانها وغالبًا ما تكون باللغات الأجنبية.