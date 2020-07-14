شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة نصائح عند شراء أضاحى العيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"اليوم السابع"، عددا من التوصيات التي يجب اتباعها عند شراء أضحية عيد الأضحى المبارك، طبقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

-أولا نصائح عند شراء خروف العيد

لا تشترى خروف العيد من الباعة المتجولين

الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

افحص الشكل الخارجى (الظاهرى) :

تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل (مطأطأ الرأس) أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

انتبه ألا تكون هناك افرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

افحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

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افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

فحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

اضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

( الامتلاء غير الطبيعى – غش بالملح)

اعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر ( المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها (يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

ثانيا نصائح عند شراء الماشية :-

تطبق الشروط الواردة عند شراء خروف العيد ماعدا السن فإنه طبقا للقرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 والذى ينص على لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 400 كجم ولا يسرى ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.