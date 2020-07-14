شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة تلاوة القرآن الكريم لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نتيجة مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين لعام 2020 والتي كان قد أعلن عنها "أون لاين"خلال شهر رمضان الماضي بمبادرة منه وتحت رعايته.

وقال الدكتور محمد الخشت،فى بيان صادر عن جامعة القاهرة إنه فور الإعلان عن المسابقة توافدت فيديوهات المتسابقين من الطلاب والطالبات والخريجين علي مستوي الجمهورية، وتم تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة المتخصصين والقراء وممثلين للأزهر ووزارة الأوقاف، ضمت : الدكتور عبدالله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشئون الثقافية، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، وفضيلة الشيخ محمود محمد الخشت القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والدكاترة محمد أحمد عيسوى، و سعد عبد الرحيم، و رامى أحمد ، ومحمد القاسمى.

وأضاف الدكتور الخشت، أن اللجنة فحصت كافة أعمال المتسابقين، وقدمت نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التي منحها كل عضو حيث تم جمع الدرجات وأخذ المتوسطات، وذلك بعد مراجعتها لغويا والفحص من المنظور الفني الدقيق في علم القراءات.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة قررت زيادة عدد الفائزين من الطلاب ليكونوا ٣٠ طالبا ومن الخريجين 19 فائزا وذلك بدلاً من أول عشرة متنافسين كما كان مقررا، مشيراً إلى أنه سيتم منح الفائز الأول لكل من الطلاب والخريجين عشرة آلاف جنيه لكل منهما ، والثاني خمسة آلاف جنيه، والثالث ثلاثة آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزين من الرابع حتى العاشر على الف جنيه، وباقي الفائزين علي جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم بالإضافة إلي شهادة تقدير من جامعة القاهرة. وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أنه سيتم تحديد موعد توزيع شهادات التقدير وتكريم الفائزين مع بداية العام الدراسى الجديد.

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وأكد الدكتور الخشت، أن المسابقة هدفها تقديم جيل جديد من القراء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين دون تقليد، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جاذب ومتميز ، مشددا علي أن التجربة الفعلية أثبتت أن شباب مصر يمتلكون الموهبة في القراءة الماهرة للقرآن الكريم ولا يحتاجون سوي الفرصة للتعبير عن أنفسهم وهو ما أتاحته جامعة القاهرة، عندما استجابنا للمطالبات بأن لا تقتصر المسابقة علي طلاب الجامعة فقط بل تشمل كافة طلاب الجامعات والخريجين ايضا.