شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب القاهرة يتسلمون أدوات الوقاية من كورونا قبل دخولهم لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مديرى الإدارات التعليمية، بالقاهرة، على التواجد فى محيط اللجان للاطمئنان على كافة التدابير واستلام الطلبة المعقمات والمطهرات والكمامات والقفازات وغطاء القدم

كما واصلت غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة بقيادة محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رصدها لكافة الاستعدادات داخل اللجان، حيث أكد وكيل الوزارة والجاهزية للتدخل السريع وتقديم الدعم منذ فجر اليوم.

كما تابع عبد الرؤف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وأكد تعاون ودعم المجلس الكامل للمديرية لصالح أبنائنا الطلبة.

وأكد محمد الحسينى، مدير عام الشئون المالية والإدارية على الصيانة المستمرة لبوابات التعقيم الإلكترونية

ومدها بسوائل التعقيم، كما تتم متابعة تغطية كافة احتياجات اللجان من كمامات وقفازات وكل ما يخص الطلاب والملاحظين.

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ورصدت غرفة عمليات المديرية، انتظام دخول الطلبة بجميع اللجان مع الالتزام بإجراءات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا، واستلامهم كافة أدوات الوقاية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الانتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضى، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.