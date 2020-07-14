في يوم واحد.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والساحلية والصحراوية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4320 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 660 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 120 مخالفة سير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 10 دراجات نارية مخالفة، 11 مخالفة موقف عشوائي، 17 مخالفة شروط الترخيص. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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