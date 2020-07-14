اليوم.. مطار القاهرة ينهي إجراءات 114 رحلة على متنها 13 ألف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 114 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم، تحمل الرحلات على متنها حوالي 12923 راكبًا من جنسيات مختلفة في الاتجاهين السفر والوصول.

وقالت مصادر بالمطار، أن تشغيل صالات السفر والوصول على مدار الـ24 ساعة اليوم الثلاثاء، يشهد ارتفاع نسبة الرحلات في عدد من الدول المختلفة، منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجاري بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

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وأضافت المصادر، أن تشغيل اليوم يتضمن 55 رحلة سفر تنقل على متنها 4069 راكبًا، بينما يستقبل المطار 59 رحلة وصول على متنها 8724 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأشارت الى أن الرحلات تصل تباعًا من عدة وجهات سواء أمريكية أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية.

وأضافت المصادر، أن سلطات مطار القاهرة الدولي تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.