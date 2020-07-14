الطيران المدني الكويتي: 990 عالقا مصريا يغادرون إلى 3 محافظات عبر 6 رحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ) أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، مغادرة 990 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، سوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضح (الطيران المدني) الكويتي - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 495 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنها 310 ركاب إلى سوهاج ورحلة واحدة على متنها 185 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة المصرية للطيران، شركة فلاي ايجيبت، وشركة العربية - مصر، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران المصرية، شركة فلاي ايجيبت وشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي، قد أعلنت أمس الاثنين، مغادرة 1215 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية. ​

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