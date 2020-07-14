أخبار مصر | فنون تطبيقية حلوان تطرح برنامج تصميم الإعلان الرقمي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فنون تطبيقية حلوان تطرح برنامج تصميم الإعلان الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، برنامج تصميم الإعلان الرقمي والذي يشكل رؤية جديدة تحقق الريادة في هذا المجال من خلال رسالة البرنامج التي تتضمن تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المواكبة للمتغيرات الحديثة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، تنمية مهارات التعلم الذاتى والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية مجالات الدراسة بالبرنامج والتي تتضمن استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، إستراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمى ١٠ فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.