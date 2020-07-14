أخبار مصر | شديد الحرارة على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 14 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

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درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في العريش الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 37

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 28 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 33

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33