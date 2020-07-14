أخبار مصر | تفاصيل حملة إزالات بحي النزهة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل حملة إزالات بحي النزهة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة بالتعاون مع قسم شرطه النزهة ومباحث النزهة وشرطه المرافق والإسكان والمحلات والاشغالات ومسئولي المربعات.

وأسفرت الحملة عن الأتي:

١ - تنفيذ القرار رقم 3550 كل سنه 2020 بالعقار 5 شارع المشد لا زاله طابقين.

٢ - تنفيذ القرار رقم 3،532 لسنه 2020 بالعقار رقم 30 شارع الأمير لاي مصطفى عبد الرحمن بازاله ثلاث طوابق.

٣ - تنفيذ القرار رقم 3567 في سنه 2020 بالعقار رقم 9 شارع الامل زهره المدينه بازاله 40 % بالردود.

٤ -تنفيذ القرار رقم 3553 لسنه 2020 بالعقار رقم 2 شارع عثمان جلال بازاله طابقين.

٥ - تنفيذ القرار رقم 3566 لسنه 2020 بالعقار رقم 73 شارع هارون الرشيد بإزاله ضم الردود وعمل تنده حديد وصب خرساني للردود الايسر بالعقار.

٦ - تنفيذ القرار رقم 3549 لسنه 2020 بالعقار رقم 12 شارع القائم مقام محمد فرح لتقديم المخالف تصالح ولحين البت فيه.

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٧ - تنفيذ القرار رقم 3564 لسنه 2020 بالعقار رقم 3 شارع الهدى من شارع يوسف مراد لو تقديم المخالف تصالح والحين البت فيه.

٨ - تنفيذ القرار رقم 3507 في سنه 2020 بالعقار رقم 33 شارع طه حسين لتقديم المخالف تصالح ولحين البت فيه.

٩ - اثناء تنفيذ القرار رقم 3565 لسنه 2020 بالعقار رقم 70 شارع عبد العزيز فهمى تبين إنه وجود عدد من السكان وجاي اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفه النيابة العامة لتنفيذ.

١٠ - تنفيذ القرار رقم 3،551 لسنه 2020 بالعقار رقم 10 شارع عمار بن ياسر بإزاله تنده بمعرفه المخالف.

١١ - تنفيذ القرار رقم 3530 لسنه 2020 بالعقار رقم 1 شارع القدس لتحويل الجراج لمخزن وتم عمل إجراءات اخلاءه لإعادته جراج.

١٢ - تنفيذ القرار رقم 3531 لسنه 2020 بالعقار 6 شارع محمد السيد، تبين اثناء التنفيذ لسقف الجراج الذي تم تحويله لمحل انه مشغول بالمنقولات، وتم عمل محضر لعرضة على النيابه العامه لاخلائة لتنفيذ الازاله.

١٣ - اثناء مرور الحملة تلاحظ قيام المخالف بالعقار رقم 10 شارع احمد القداح باستكمال الإزالة التي تمت لعدد ثلاث طوابق ومحاولة ترميهم وتسكينهم، تم حصر المتواجدين المدعيين بملكيتهم للشقق والطوابق المخالفة التي تمت الإزالة، وتم ازاله الحوائط جميعها للشقتين بالطابق السابع، وتم تحرير محضر بالواقعة واثبات قيام المخالف بإعادة الإزالة للعرض على النيابة العسكرية والنيابة العامة لأخلاء الشقق واستكمال الإزالة لتطبيق قرار رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة.

تم تحرير كافة المحاضر للقرارات المشار اليها وتحرير محضر منفصل بالعقار رقم 10 شارع احمد القداح لارتكاب المخالفة نفس المخالفة وإعادة ترميم العقار مرة أخرى.

